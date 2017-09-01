01/09/2017 13:34


CHP lideri Enis Berberoğlu'nu ziyaret için Maltepe Cezaevinde

kemal kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı nedeniyle tutuklanan CHP'li vekil Enis Berberoğlu'nu ziyaret etmek için Maltepe Cezaevine gitti

Vatandaşlarla bayramlaşan Kemal Kılıçdaoğlu, “Bayramlar bizim tasada ve kıvançta beraber olduğumuz günlerdir. Bütün vatandaşlarımıza güzel, huzurlu bir bayram diliyorum. Umarım kavgalar olmaz, insanlar birbirlerini üzmezler. Türkiye’de herkesin huzur içinde bir bayram geçirmesini isterim” dedi.

Esnafı da ziyaret eden Kılıçdaroğlu, ardından İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, milletvekilleri Mahmut Tanal, Bihlun Tamaylıgil, Barış Yarkadaş ile birlikte Berberoğlu’nu ziyaret etmek için Maltepe Cezaevi’ne gitti. 

 

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