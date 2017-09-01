01/09/2017 08:03


Ümit Özdağ'dan bozkurt işareti açıklaması

Ümit Özdağ

Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'bozkurt' işaretinin yasaklanmayacağını duyurdu

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adaylığı etrafında birleşeceği açıklanan yeni partide “bozkurt” işareti yapılamayacağı, Alparslan Türkeş'in resminin de asılmayacağı iddia edilmişti.

Gaziantep Bağımsız Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ ise, Twitter’dan yaptığı açıklamada iddiaları yalanlarak, “Bozkurt bir partinin değil, Türk milletinin tarih ve kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Yasaklanamaz” açıklamasında bulundu.


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