Ümit Özdağ'dan bozkurt işareti açıklaması
Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'bozkurt' işaretinin yasaklanmayacağını duyurdu
MHP'den ihraç edilen Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adaylığı etrafında birleşeceği açıklanan yeni partide “bozkurt” işareti yapılamayacağı, Alparslan Türkeş'in resminin de asılmayacağı iddia edilmişti.
Gaziantep Bağımsız Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ ise, Twitter’dan yaptığı açıklamada iddiaları yalanlarak, “Bozkurt bir partinin değil, Türk milletinin tarih ve kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Yasaklanamaz” açıklamasında bulundu.