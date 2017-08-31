31/08/2017 20:23


Orgeneral Hulusi Akar'ın Kurban Bayramı mesajı

Hulusi Akar

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kurban Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda birlik ve beraberlik vurgusu yaptı

Hulusi Akar yayınladığı mesajda "Bütün zorlu süreçler gibi içinden geçmekte olduğumuz bu zorlu dönemi de birlik ve bütünlük içerisinde aşacağından hiç şüphe duymadığımız milletimiz, aydınlık yarınlara güvenle ve emin adımlarla yürümeye devam edecektir." ifadesini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Türkiye'nin bağımsızlığını, milletin birlik ve beraberliğini koruma sorumluluğunu onurla omuzlarında taşıdığını belirten Akar, bunun, yurdun her yerinde başta olmak üzere, sınırların ötesinde ve dünyanın çeşitli bölgelerinde özveriyle görev yapanların katkısıyla mümkün olduğunu vurguladı.

TSK'nın, milletin tarihsel ve kültürel değerleriyle yoğrulduğunun, "ordu millet" kaynaşmasının en güzel örneği olduğunun altını çizen Akar, "Peygamber ocağı Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milli birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan terör örgütleri başta olmak üzere, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı jandarma, polis ve güvenlik korucularımızla omuz omuza, masum vatandaşlarımızın kılına dahi zarar vermeden ve yılmadan mücadeleye devam edecek ve bu uğurda kararlılığını asla kaybetmeyecektir." mesajını paylaştı.

Ebedi başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin birlik ve beraberliği için canlarını feda eden şehitler ile ebediyete intikal eden gazileri rahmet ve minnetle yad eden Akar, şunları kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin vatana adanmışlık ruhuyla kenetlenmiş tüm kahraman ve fedakar mensupları ile kıymetli aile fertlerinin, emekli mensuplarımızın, güvenlik korucularımızın, şehit ve gazilerimizin değerli yakınları ile hayatta olan kahraman gazilerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlar, kendilerine kazasız, belasız, hayırlı ve başarılı görevler diler, sevdikleriyle birlikte mutluluk, huzur ve esenlik içinde nice bayramlara erişmelerini temenni ederim."


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