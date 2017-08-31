Başbakan Binali Yıldırım'dan Kurban Bayramı mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı

Başbakan Binali Yıldırım yaptığı açıklamada, "Sevgi ve merhametin bütün topluma yayıldığı, dargınlıkların son bulduğu ve ihtiyaç sahiplerinin gözetildiği huzur dolu bir bayram geçirmenizi diliyorum. Savaşların gölgesinde bayramı yaşamak durumunda olan İslam ülkelerinin yaşadığı acıların bir an evvel son bulması ve mübarek bayramların huzur içinde idrak edilmesi en büyük arzumuzdur. Milletimizin birliğini ve ülkemizin güvenliğini tehdit eden bütün terör örgütlerini topyekun bertaraf etme kararlılığıyla hem yurt içinde hem de sınır ötesinde büyük bir mücadele veriyoruz. Bu mücadelede yanımızda yer alan 80 milyon vatandaşımıza teşekkür ediyorum.Terörle, şiddetle ülkemizi ve bütün İslam dünyasını acıya boğmak isteyen şer odakları nihai hedeflerine asla ulaşamayacaklar ve tamamen tasfiye olacaklardır. Türkiye Cumhuriyeti olarak, bütün kurumlarımızla hukukun üstünlüğünü, tam demokrasiyi, adaleti ve milli kalkınmayı tesis ederek gücümüze güç katacağız ve mazlumların yanında, zalimlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Milletimizin birliğine yönelik tuzaklara karşı asla gaflete ve rehavete kapılmayacak, birbirimizin hukukuna sahip çıkacak, kardeşliğimizi ebediyen baki kılacağız. Bütün vatandaşlarımın ve bütün İslam dünyasının Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bayram esnasında yolculuğa çıkacak olan vatandaşlarımızın araçlarını azami dikkatle kullanmalarını ve mutlaka trafik kurallarına riayet etmelerini, 'yolların kralı olmaz, kuralı olur' sözünü tekrar hatırlatarak, sevdiklerine sağ salim ulaşmalarını diliyorum. Mübarek Kurban Bayramı'nın bütün İslam alemine hayırlar getirmesini diliyor, bütün vatandaşlarımı muhabbetle selamlıyorum." ifadelerine yer verdi.