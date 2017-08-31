31/08/2017 19:08


Cumhurbaşkanından İslam ülkelerine Arakan çağrısı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam ülkelerinin liderleriyle görüşerek Arakan'daki insanlık dramı için çözüm çağrısında bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban bayramı nedeniyle İslam ülkelerinin liderleriyle yaptığı telefon görüşmelerinde Myanmar'da yaşanan insani krize çözüm bulmaya yönelik çabaların yoğunlaştırılması çağrısında bulundu.Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Moritanya Devlet Başkanı Muhammed Veled Abdülaziz, Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.

Kurban bayramının başta İslam alemi olmak üzere tüm insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye, Irak, Yemen, Filistin ve Libya'da yaşanan sorunların Müslümanların bayram sevincine gölge düşürdüğüne dikkati çekti. Myanmar'da Müslümanlara yönelik şiddetin İslam dünyasını derinden üzdüğüne işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon trafiğinin devam edeceği öğrenildi.

 


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