Macron, 'Erdoğan ile 10 günde bir konuşması gereken benim'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Le Point dergisine Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında önemli açıklamalarda bulundu

Le Point dergisine bir mülakat veren Macron, "Bildiğiniz gibi, küresel sahneye çıkmak aslında o kadar da havalı bir şey değil" dedi. Reuters'ta yer alan habere göre, dergi muhabirinin bu sözlerini açıklayıcı bir örnek vermesi istemesi üzerine ise Macron, "Erdoğan ile her 10 günde bir konuşması gereken benim" yanıtını verdi. Macron ile Erdoğan son olarak 27 Ağustos'ta telefonda görüşmüştü. Bu görüşmede, Türkiye'de tutuklu bulunan bir Fransız gazetecinin durumu ele alınmıştı.

Macron'un yardımcılarından biri daha sonra bu sözlerin Erdoğan'a yönelik bir eleştiri yöneltme ya da dalga geçme niyeti taşımadığını söyledi.Yardımcısı, "Sayın Erdoğan ile yapılan görüşmeler her zaman çok ciddiye alınır" dedi.

Kaynak: BBC Türkçe