Dışişleri Bakanlığı Myanmar'da yaşananları kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'ın Rakhayn Eyaleti'nde geçtiğimiz Cuma günü yaşanan saldırıların ardından güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanımının kınandığı bildirildi

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bu konudaki endişelerimiz Myanmar makamlarına aktarılmıştır. Operasyonlarda sivil halkın zarar görmemesinin, yerlerinden edilmiş yeni kişiler yaratılmamasının, bölgeye insani yardımın kesintisiz olarak sağlanmasının önemi vurgulanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Myanmar’dan Bangladeş’e geçmeye çalışan Rohingalara gerekli kolaylığın gösterilmesi beklentisi ve bu konudaki yardım teklifinin Bangladeş makamlarına iletildiğinin aktarıldığı açıklamada, "İİT Genel Sekreteri ile görüşülerek Örgütün biran önce harekete geçmesi beklentimiz dile getirilmiştir. İİT İcra Komitesi üyesi ülkeler nezdinde de girişimde bulunulmaktadır." ifadesine yer verildi.