28/08/2017 10:37


Sinan Oğan Meral Akşener'in kuracağı partiye katılacak mı

Sinan Oğan

MHP'den ihraç edilen Sinan Oğan'ın Meral Akşener'in kurmasını planladığı yeni partiye katılıp katılmayacağı merak ediliyor

FOX TV’de ekrana gelen Çalar Saat Hafta Sonu programına konuk olan Sinan Oğan şu açıklamalarda bulundu: "Hiçbir yere gitmiyorum. Durduğum yerdeyim. Dün ne diyorsam bugün de aynısını söylüyorum. A planımız da B planımız da C planımız da Milliyetçi Hareket Partisi’nde mücadeledir. Hiçbir zaman burada bir şansımı deneyeyim diye bir tutumum olmadı, yeni bir parti kurarım veya mevcut bir partiye giderim de demedim.” 

İhracına ilişkin soruyu yanıtlayan Sinan Oğan, şunları söyledi: “Milliyetçi Hareket Partisi beni ikinci defa ihraç etti. İlk seferinde geri gelmiştik. İkinci ihraç da ilki gibi haksız hukuksuzdur. Maalesef bir takım hakimlere verilen talimatlarla bu ihracımın kararını birinci kademe mahkemesi verdi. Ancak bizim üst mahkemeye müracaat etme hakkımız var, ayrıca anayasa mahkemesine müracaat etme hakkımız var ve biz bu haklarımızı kullandık. İnşallah en yakın zamanda yine mahkeme yoluyla partime geri döneceğim.”


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