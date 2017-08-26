26/08/2017 08:28


CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Adalet Kurultayı çağrısı

kemal kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Adalet Kurultayı ile ilgili paylaşımda bulundu

CHP lideri 4 gün sürecek Adalet Kurultayı’na ilişkin, “Bağımsız yargıyı savunuyorsan, haksızlığa uğramışsan, adalet arıyorsan gel. Adalet talebimizi #AdaletKurultayı’nda birlikte haykıralım. 4 gün boyunca adaleti konuşacağımız #AdaletKurultayı'nda, söz yurttaşlarımızda olacak. Onlar anlatacak, biz ve tüm Türkiye dinleyeceğiz” açıklamasında bulundu.


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