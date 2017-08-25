İki yeni KHK Resmi Gazete'de yayınlandı

693 ve 694 sayılı iki kanun hükmünde kararname Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayınlandı

Kapatılan basın kuruluşları Diyarbakır'da faaliyet gösteren Dihaber ajansı, Gazete Şujin ve Rojeva Medya Gazetesi oldu.

KHK'larla Aksaray ve Artvin'de de iki yeni ilçe ilan edildi. Aksaray'da merkeze bağlı Sultanhanı ilçe ilan edilirken Artvin'de de Hopa ilçesine bağlı Kemalpaşa beldesi ilçe ilan edildi ve Hopa'daki 12 köy bu yeni kurulan ilçeye bağlandı.

Kamuda işten çıkarmaların en fazla gerçekleştiği kurumlar ise şöyle oldu:

Yüksek Öğretim Kurumları: 172 (120 akademik, 52 idari)

Adalet Bakanlığı: 142

Kara Kuvvetleri Komutanlığı: 106

Hava Kuvvetleri Komutanlığı: 59

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı: 49

Orman ve Su İşleri Bakanlığı: 42

İçişleri Bakanlığı: 29

Milli Savunma Bakanlığı: 19

Öte yandan yeni KHK ile çeşitli kamu kurumlarında yeni kadrolar açıldı. Açılan kadroların bir kısmı şöyle:

Emniyet Genel Müdürlüğü: 32 bin 12 (Bu sayının içinde 2 bin 500 komiser muavini, 22 bin polis memuru, 7 bin bekçi bulunuyor)

Adalet Bakanlığı: 4 bin hakim ve savcı, 2 bin hakim adayı

Hakimler ve Savcılar Kurulu: 100 müfettiş

Başbakan'ın bazı yetki ve görevleri Cumhurbaşkanı'na devredildi

693 ve 694 sayılı KHK'lara Kuran Sevenler Derneği, Antalya Çağlayan Lisesi Mezunları Derneği ve Mavi Derneği de kapatıldı.

Kapatılan basın kuruluşlarının yanı sıra derneklerin de tüm varlıkları Hazine'ye devredildi.

Yeni KHK'larla güvenlik bölgelerinin dış sınırlarından 200 metre mesafedeki tarlalarda hangi ürünlerin yetiştirilebileceğine mülki amirler karar verebilecek.

MİT Müsteşarı'nın soruşturulmasına izin vermek, başka ülkelerle tutuklu veya hükümlü takası yapmak gibi daha önce başbakana ait olan pek çok yetki ve görev de KHK'larla cumhurbaşkanlığına devredildi.