Masadan Rumlar kaçtı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 3’ncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, masadan kaçan ve anlaşmaya imza atmayan hep Rum tarafının olduğunu söyledi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 3’ncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, masadan kaçan ve anlaşmaya imza atmayan hep Rum tarafının olduğunu söyledi.

Diyalog gazetesine konuşan 3’ncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, iç ve dış politikaya ilişkin önemli mesajlar verdi.

Masadan kaçan ve anlaşmaya imza atmayan hep Rum tarafının olduğunu belirten Eroğlu, bunun dünyaya iyice anlatılmasını istedi.

Eroğlu “İzolasyonlar kaldırıldığı takdirde Kıbrıs Türkü çok rahatlayacaktır. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere bize uygulanan bu insanlık ayıbından vazgeçmeli” dedi.