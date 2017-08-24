24/08/2017 17:06


Masadan Rumlar kaçtı

dervis eroglu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 3’ncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, masadan kaçan ve anlaşmaya imza atmayan hep Rum tarafının olduğunu söyledi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 3’ncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, masadan kaçan ve anlaşmaya imza atmayan hep Rum tarafının olduğunu söyledi.

Diyalog gazetesine konuşan 3’ncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, iç ve dış politikaya ilişkin önemli mesajlar verdi.

Masadan kaçan ve anlaşmaya imza atmayan hep Rum tarafının olduğunu belirten Eroğlu, bunun dünyaya iyice anlatılmasını istedi.

Eroğlu “İzolasyonlar kaldırıldığı takdirde Kıbrıs Türkü çok rahatlayacaktır. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere bize uygulanan bu insanlık ayıbından vazgeçmeli” dedi.


altın fiyatları
Çeyrek altın kaç lira oldu, en güncel altın fiyatları 24 Ağustos
pfdk
PFDK'dan o kulüplere ceza yağdı
Ayla filmi
İşte Türkiye’nin Oscar adayı
Murat Başoğlu
Türkiye'nin konuştuğu davaya bakanlık da dahil oldu
atatürk büstü saldırı
Çirkin saldırı, Atatürk büstünü sopayla kırdı
İlgili Haberler
Nevzat Korkmaz

MHP'de bir isim daha istifa etti

devlet bahçeli

MHP liderinden önemli açıklamalar Koray Aydın'ın istifasına ne dedi

mevlüt Çavuşoğlu

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, 'Irak'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz'

kemal kılıçdaroğlu

CHP lideri, Akıncı Üssündeki eylemlere müdahilik talebinde bulundu

Son Dakika Haberleri
altın fiyatları

Çeyrek altın kaç lira oldu, en güncel altın fiyatları 24 Ağustos

pfdk

PFDK'dan o kulüplere ceza yağdı

Ayla filmi

İşte Türkiye’nin Oscar adayı

Murat Başoğlu

Türkiye'nin konuştuğu davaya bakanlık da dahil oldu

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Akşener cephesi kıpır kıpır

Meral Akşener, yeni partisini kurarak siyaset alanındaki mücadelesine başlayacak. Koray Aydın’ın da MHP’den istifa ederek Akşener cephesine katılmış olması ile Akşener’in kuracağı partinin güç kazandığını ...

Devam