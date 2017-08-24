MHP'de bir isim daha istifa etti
MHP'nin eski Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz partisinden istifa ettiğini verdiği dilekçe ile bildirdi
MHP’li eski milletvekili Nevzat Korkmaz, istifa dilekçesini Ankara 17’nci Noterliği kanalıyla MHP Genel Merkezi, Yargıtay Başsavcılığı Siyasi Partiler Bürosu ve MHP Isparta İl Başkanlığı’na gönderdi. Korkmaz, istifa dilekçesinde, “Genel merkez politikaları sebebiyle MHP içerisinde vatanıma ve milletime hizmet etme imkanı kalmadığını görüyor, aynı düsturla ‘önce ülkem ve milletim’ diyerek MHP üyeliğinden istifa ediyorum” ifadelerine yer verdi.