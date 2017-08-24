MHP liderinden önemli açıklamalar Koray Aydın'ın istifasına ne dedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu

Vakit kaybına tahammül kalmamıştır. Milletin kafası karışık sıkıntıları fazladır.Türkiye’nin bölünmesi için çalışan mihraklar faaldir.Sınırlarımızda bir terör devleti kurmak hemen ardından nefesini açmak için Akdeniz’e ulaştırılması için çalışılıyor.ABD’nin destek verdiği PKK/PYD’ye yeni bir örgüt kurdurup Fırat Kalkanı bölgesine saldırtmayı planlaması müttefiklikle uyuşmamaktadır.Türk milletine seri katillere pabuç bırakacak kadar zayıf olmadığı kısa sürede gösterilmelidir.Hayat hakkımıza suikast hazırlığı son aşamaya gelmiştir. Hedef aslında Türk milletinin mevcudiyetidir.Suriye ve Irak’ın kuzeyinde tedavüle sürülen kirli arayışlar esasen Türkiye odaklıdır. Bütün dikkatler ülkemize çevrilmiştir.Aslında bir Türkiye sorunu çıkartmak için herkes işbaşındadır.İdlib’e yönelik operasyon hazırlığı Türkiye’nin iyice köşeye sıkıştırılmasını hedeflemektedir.

Rusya’nın kafası karıştır. ABD ise PKK’ya alan açma çabasındadır.İran ile ortak operasyon düşüncesi bize göre olumludur. İran’ın tutumu müspettir.

İran’ın Barzani’nin korsan referandumuna mesafeli tavrı, Rusya ve ABD’nin itirazları kayda değerdir.Ekim ayında Türkiye ve İran’ın Kandil’e operasyon taahhüdü belli çevreleri rahatsız etmiştir. Kandil dümdüz edilmelidir.

Türk milleti, Almanya'nın şamar oğlanı, kum torbası, stres topu, canı sıkılınca azarlayacağı tutsak ve aciz bir yığın, kuru bir kalabalık değildir. Herkes haddini bilecektir. Türkiye Cumhuriyeti, önüne gelenin posta koyacağı, parmak sallayıp hizaya getireceği yeni yetme çadır devleti hiç değildir. Bu çerçevede MHP, dış politikada hükümet ve devletin yanındadır, Almanya'ya karşı izlenen politikaları doğru bulduğundan, samimiyetle desteklemektedir.

Bize göre anamuhalefet partisi liderinin tutuklanmasıyla ilgili polemikler demokrasi hayatımıza zarar vermekte, siyasi havayı kirletmektedir. Bilinçli, sistematik, defolu, kara bir kampanya tedavüldedir. CHP ise bundan siyasi çıkar sağlama hevesindedir. Türkiye'yi yabancı ülkelere şikayet eden Sayın Kılıçdaroğlu'nun, ortada fol yok, yumurta yokken, yalnızca Cumhurbaşkanının anlık bir beyanından anormal sonuçlar üretmesi, muhalefetin güçlenmesini kelepçeye bağlaması bize göre trajikomiktir.

Koray Aydın'ın istifası tek taraflı bir tercihtir. Bu tercihten dolayı saygı duymak gerekir. Partimiz açısından hayırlı olmuştur. 2019’daki cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili bugünden kimlik söyleyen birilerini hava boşluğuna atıyor yerine geçmenin planını yapıyor demektir.