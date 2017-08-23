Devlet Bahçeli 'yeni parti' hakkında açıklama yapacak

Sosyal medya hesabından uzun süredir açıklama yapmayan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yarın düzenleyeceği basın toplantısında önemli açıklamalar yapması bekleniyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yarın saat 11:00’de basın toplantısı yapacak. Parti merkezinden yapılan yazılı bilgilendirmede; Genel Merkez’de basın toplantısı yapılacağı ve Devlet Bahçeli’nin gündemi değerlendirileceği bildirildi.

MHP liderinin konuşmasında Meral Akşener’in başkanlığındaki yeni parti oluşumu ve MHP’den ayrılıp Akşener’e katılan Koray Aydın ile ilgili yorum yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Koray Aydın, bu sabah katıldığı canlı yayında iddialı çıkışlarda bulunarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Devlet Bahçeli henüz kurulması planlanan yeni parti ile ilgili detaylı yorumda bulunmadı. Hatta Bahçeli 17 Ağustos’tan beri Twitter’dan bile paylaşım yapmıyor.