Osman Pamukoğlu'ndan Meral Akşener'e yeşil ışık

HEPAR Onursal Genel Başkanı Osman Pamukoğlu, MHP'den ayrılan Meral Akşener'in parti kurması durumunda eğer kendisine teklif getirirse buna olumlu dönüş yapacağını açıkladı

Osman Pamukoğlu programda Akşener’in kuracağı partiye katılacak mısınız şeklindeki soruya verdiği yanıtta, “Bana şuana kadar yapılmış bir müracaat yok, bir teklif gelmedi ama gelirse gider görüşürüm ve bu görüşmenin sonuçlarına bağlı olarak bir karar veririm.” açıklamasını yaptı.