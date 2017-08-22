Meral Akşener'den Koray Aydın'ın kararı hakkında ilk açıklama

Koray Aydın MHP'den ayrılma kararını bugün açıkladı. Aydın'ın konuşma yaptığı salonda olan Meral Akşener, Aydın'ın ayrılma kararıyla ilgili açıklama yaptı

Koray Aydın MHP'den ayrıldığını bildirdiği açıklamasının ardından kısa bir konuşma yapan Meral Akşener şunları söyledi: "Söylenecek her sözü sayın bakanımız söylediler. Kendisine ailesine ama en çok da Gönül sultana (Koray Aydın'ın eşi) çok teşekkür ediyorum. Bugün bu tablonun oluşmasında en büyük katkı gönül kardeşime aittir. Kalbi teşekkürlerimi kendisine sunuyorum. Cenabı hak ben ve arkadaşlarıma bu yolu açacak. Bir büyük yürüyüşü bugün başlatacağız ve cenabı hak gayretlerimizi inşallah karşılıksız bırakmayacak."