Ana Sayfa | SİYASET 21/08/2017 09:05

Meral Akşener'den yeni parti ile ilgili önemli açıklama

Meral Akşener

MHP´den ihraç edilen Meral Akşener, yeni kurulacak parti ile ilgili açıklama bilgiler verdi

Meral Akşener, MHP Eski Şile İlçe Başkanı Hüseyin Özgür´ün oğlunun sünnet düğününe katılan Meral Akşener gazetecilere, ‘Ekim ayı ortasına kadar yetiştirmeye çalışacağız’ diye konuştu.

Akşener, yeni parti kurma çalışmaları soruları üzerine, “Ekim ayı ortasına kadar yetiştirmeye çalışacağız” yanıtını verdi.

PARTİ BİNASININ YERİ BELLİ OLDU

Meral Akşener’in kuracağı partinin genel merkez binası belli oldu. Yeni parti için Çankaya Mustafa Kemal Mahallesi’nde boş bir bina kiralandı.Mahalle seçimiyle seçmene mesaj verildiği düşünülüyor.

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