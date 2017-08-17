Labour Party İngiltere’deki işletmeleri desteklemeye devam edecek

Etkinlige katilan isci partili milletvekilleri Yvette Cooper, Seema Malhotra ve Tracy Brabin ile de ayri ayri gorusen Ibrahim Dogus, milletvekillerinden kucuk ve orta olcekli isletmelerin sorunlarina daha fazla duyarlilik gostermelerini istedi

Ingiltere ana muhalefet partisi, İsci Partisi ile küçük ve orta ölçekli işletmeler arasında köprü görevini üstlenen SME4Labour’un Kurucu Başkanı İbrahim Doğuş, duzenledikleri bir etkinlikte İşçi Sendikaları Kongresi (Trade Union Congress) Genel Sekreteri Frances O’Grady ve Isci Parili milletvekilleri ile bir araya gelerek kucuk ve orta olcekli işletmelerin sorunları uzerine gorus alisverisinde bulundu.

İbrahim Doğuş yönetiminde İngiltere’deki İşçi Partili küçük ve orta ölçekli işletmeleri çatısı altında toplayan ‘SME4Labour’ çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. SME4Labour, işletmelere destek olmak ve sorunlarını konuşmak üzere düzenlediği gecede bu kez İşçi Sendikaları Kongresi Genel Sekreteri Frances O’Grady’yi ağırladı. İbrahim Doğuş, SME4Labour adına, İşçi Partili milletvekilleri Yvette Cooper, Seema Malhotra ve Tracy Brabin ile İngiltere’de bulunan çok sayıda Türk ve Kurt işletmeyi de ilgilendiren sorunları dile getirdi. Konu ile yakından ilgilenen O’Grady, bundan sonraki dönemde TUC’nin SME4Labour ile görüş alışverişi içinde olacağını, işletmelerin ve calisanlarin beklentileri ve ihtiyaçlarını takip edeceklerini ve gereken konulara destek olmaktan çekinmeyeceklerini açıkladı.

Etkinlige katilan isci partili milletvekilleri Yvette Cooper, Seema Malhotra ve Tracy Brabin ile de ayri ayri gorusen Ibrahim Dogus, milletvekillerinden kucuk ve orta olcekli isletmelerin sorunlarina daha fazla duyarlilik gostermelerini istedi. Londra merkez'de Westminster Kitchen isimli unlu restaurantta gerceklesen yemek gec saatlere kadar devam etti.