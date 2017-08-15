CHP'nin Adalet Kurultayı başvurusu onaylandı

CHP'nin Çanakkale'de düzenleyeceği Adalet Kurultayının, tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Kocadere kamp alanınında yapılmasına ilişkin başvuru yapılmıştı. Başvurunun onaylandığı öğrenildi

CHP'nin 26-30 Ağustos tarihlerinde Çanakkale'de gerçekleştireceği Adalet Kurultayının, tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Kocadere kamp alanınında yapılmasına ilişkin başvurusu onaylandı.CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, , hazırlıklarına bir süre önce başladıkları Adalet Kurultayını 26-30 Ağustos tarihlerinde Çanakkale'de gerçekleştireceklerini ifade etti.Kurultayın tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Kocadere kamp alanınında yapılması için 10-15 gün önce gerekli girişimlerde bulunduklarını belirten Tekin Bingöl, "Tarihi Alan Başkanlığına, Adalet Kurultayı ile ilgili yapmış olduğumuz başvurumuz uygun görüldü ve resmi yazıyla da bize bildirildi." dedi.

Kaynak: AA