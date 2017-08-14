Tutuklu CHP'li vekil Berberoğlu'ndan flaş açıklamalar

Tutuklanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu avukatı Yiğit Acar aracılığı ile bir açıklama yaptı

Enis Berberoğlu açıklamasında “Haksız ve hukuksuz mahkeme kararı ile 2 aydır bir koğuşta tek başıma kalıyorum. Görüştüğüm kişiler beni ziyarete gelen 50 kadar CHP'li milletvekili ile avukatlarımdan ibarettir. Bu görüşmelerin tamamında neler konuşulduğu kendilerine sorulabilir. Ama hepsinde hukuki durumumu anlattığımı, adaletten umudumu kesmediğimi söylediğimi hatırlıyorum. Rivayet kipiyle aktarılan hususlarda yanılma veya yanıltma yoksa kötü niyet vardır. Son olarak şunu söylemeliyim ki, adaletin tecelli etmesi engellenebilir, hukuken aklanmam gecikebilir, çektiğim eziyet uzayabilir. Ama hiçbir halde benden suçlu, iftiracı, ve ortada bir suç olmadığı için itirafçı çıkmaz. Bu konuda başka bir açıklama yapmayacağımı kamuoyuna saygıyla duyururum. Enis Berberoğlu” açıklamasında bulundu.

ENİS BERBEROĞLU HAKKINDA ORTAYA ATILAN İDDİALAR NELER

Bazı medya orgarlarında; Enis Berberoğlu’nun görüştüğü bir CHP’li vekil vasıtasıyla, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na mesaj gönderdirdiği iddia edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da söz konusu iddiaları dillendirmiş ve “Yakında Kılıçdaroğlu’nun içerdeki zatla (Enis Berberoğlu) bağlantısı çıkarsa şaşırmayın ha…” demiş, MİT TIR’ları davasının ucunun, Kılıçdaroğlu'na da uzanabileceğini ima etmişti.