Ana Sayfa | SİYASET 12/08/2017 19:29

Demirtaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçmen başına 1 kuruşluk dava açtı

selahattin demirtaş

Geçtiğimiz Kasım ayında tutuklanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkano Erdoğan'a dava açtı

Edirne F tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Demirtaş'ın avukatları Sertaç Buluttekin ve Aygül Demirtaş Gökalp, manevi tazminat dilekçelerini Diyarbakır Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne iletti.

Dilekçede "Anayasa'ya göre suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar hiç kimse kimsenin suçlu sayılamaz. Erdoğan'ın herhangi bir söylemi, devletin organlarında görevli birçok yetkili tarafından emir telakki edilmekteyken; müvekkil için kullandığı beyanların müvekkilin yargılandığı mahkemeleri, müvekkil aleyhine etkileyeceği güçlü bir olasılıktır. Davalının bu açıklamaları ile müvekkilin, hukuk güvenliği ve sahip olduğu adil yargılanma hakkı da davalı tarafından kabul edilemez şekilde, ihlal edilmeye çalışılmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Her seçmen için bir kuruş

HDP'nin yaptığı yazılı açıklamada, "Erdoğan'dan talep edilen tazminat miktarı olan 60 bin 584 lira 89 kuruş, 7 Haziran 2015 seçimlerinde HDP'ye oy veren her seçmen adına 1 kuruştan hesaplanarak belirlenmiştir" dendi.

Dilekçede Türkiye'de bir kişinin terör suçlusu tanımlanabilmesi için, o kişi hakkında kesinleşmiş bir mahkeme kararı olması gerektiği belirtilirken Demirtaş ile ilgili terör suçundan kesinleşmiş hiçbir mahkumiyet kararı olmadığı kaydedildi.

Erdoğan'ın Demirtaş'ın kişilik haklarına saldırdığını savunan avukatlar," Bu konumu nedeniyle yapılan saldırılar, başta Eş Genel Başkanlığını yürüttüğü partisine oy veren 6 milyon 58 bin 489 kişi olmak üzere bütün millete yapılan saldırılardır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: BBC Türkçe

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