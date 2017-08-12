Ana Sayfa | SİYASET 12/08/2017 18:54

MHP liderinden Eren Bülbül açıklaması

devlet bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, teröre kurban giden 15 yaşındaki Eren Bülbül hakkında açıklama yaptı

Bahçeli, "Boyunlarında efendilerinin tasma izi bulunan teröristleri her neredelerse, hangi delikte saklanıyorlarsa bulup tümden imha etmeliyiz. PKK'nın son teröristi kelepçelenmeden veya gömülmeden, son kanlı silah alınıp kırılmadan mücadeleden dönmek devlete haram, millete hakarettir" dedi. 

MHP'nin resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada, Trabzon'nun Maçka İlçesi kırsalında dün 15 yaşındaki Eren Bülbül isimli gencin terörist kurşununu ile ölmesine ilişkin, "Eren bak milyonlar #ErenİyikiVarsın diyor. Mekanın cennet olsun şehidim" denildi. MHP'nin resmi Twıtter adresinde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de teröre ilişkin paylaştığı mesajlara yer verildi. Bahçeli mesajında, "Boyunlarında efendilerinin tasma izi bulunan teröristleri her neredelerse, hangi delikte saklanıyorlarsa bulup tümden imha etmeliyiz. PKK'nın son teröristi kelepçelenmeden veya gömülmeden, son kanlı silah alınıp kırılmadan mücadeleden dönmek devlete haram, millete hakarettir" dedi.

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