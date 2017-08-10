Ana Sayfa | SİYASET 10/08/2017 23:50

Adalet Kurultayı’nın nerede ve ne zaman yapılacağı kesinleşti

Adalet Kurultayı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından düzenlenecek Adalet Kurultayı'nın yapılacağı yer Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Kocadere Kamp Alanı olarak belirlendi

CHP Çanakkale milletvekilleri Muharrem Erkek, Adalet Kurultayı için hazırlıklarının sürdüğünü belirtirken şu açıklamayı yaptı: “26 Ağustos sabahı program başlayacak ve 4 gün paneller ve farklı etkinliklerle yaşamın her alanı için adalet vurgusu yapılacak. Kocadere Kamp Alanı’nda, doğal ve tarihi bir alanda kurultayımızı gerçekleştireceğiz. Türkiye’ye ve tüm dünyaya bu kurultaydan barış ve adalet mesajları vereceğiz. Genel Başkan Yardımcılarımız Tekin Bingöl ve Seyit Torun ile birlikte gerekli incelemeleri yaptık. Kurultay boyunca kamp alanında kalacağız. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da burada kalacak. Katılımcılar karavan ve çadırlarda konaklayacak. Paneller açık havada olacak. Bu kurultay ile birlikte niçin adalet arıyoruz bunları tartışacağız, somutlaştıracağız ve önemli bir sonuç bildirgesi çıkacak.”

 
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