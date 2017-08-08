Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayhan Oğan'ın açıklamalarına yanıt

AK MKYK eski üyesi Ayhan Oğan'ın “Yeni bir devlet kuruyoruz. Kurucusu da Tayyip Erdoğan’dır” şeklindeki sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından eleştirildi

AKP MKYK üyesi Ayhan Oğan geçtiğimiz hafta katıldığı canlı yayında “Yeni bir devlet kuruyoruz. Kurucusu da Tayyip Erdoğan’dır” demiş ve tepki çekmişti. Tartışmalara ilişkin sessizliğini koruyan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün bu konuyla ilgili konuştu. Memleketi Rize’de partisinin il danışma meclisi toplantısında konuşan ve Ayhan Oğan’ı isim vermeden eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizim Türkiye Cumhuriyeti’nden başka devletimiz yoktur. Kim ne derse desin hikaye” diye konuştu.