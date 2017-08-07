CHP'den Ayhan Oğan hakkında flaş hamle

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) eski üyesi Ayhan Oğan hakkında suç duyurusunda bulundu

CHP Milletvekili Mehmet Göker,'Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk değil, TBMM'dir' diyen Ayhan Oğan hakkında suç duyurusunda bulundu. Adliye önünde gazetecilere açıklama yapan Göker:

"Geçen günlerde CNN Türk canlı yayınında 'Türkiye’de yeni bir devlet kuruldu, ister kabul edin ister etmeyin bunun lideri Recep Tayyip Erdoğan’dır' diye bir açıklama yaptı. Biz kurumsal olarak çok ciddi tepki gösterdik. Daha sonra kendisi bu söylemlerinin doğru olduğunu ve arkasında durduğunu beyan edici açıklamalarda bulundu.Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olan ve onun emanetini taşıyan bizler bu açıklamanın devleti bölmek, halkı kin ve nefrete teşvik etmek suçlamasıyla nöbetçi savcılığımıza suç duyurusunda bulunduk. Adalete olan güvenimiz ve gereğinin yapılacağına inancımız tamdır." açıklamasında bulundu.