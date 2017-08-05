CHP'den Ayhan Oğan hakkında suç duyurusu

AKP eski MKYK üyesi Ayhan Oğan'ın CNN Türk canlı yayınında yaptığı skandal açıklamaya tepkiler büyüyor

AKP MKYK üyesi Ayhan Oğan'ın o sözlerine bir tepki de CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şener'den geldi. CHP’li Şeker, Anayasayı ihlal suçunun tüm unsurlarının Oğan'ın 3 Ağustos’ta katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği sözlerde bulunduğunu ifade etti.Oğan’ın Anayasal düzeni ortadan kaldırmak suçunu işlediğini öne süren Şeker, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na bulunduğu suç duyurusunda, Oğan’ın var olan düzeni değiştirdiklerini ve yeni bir devlet inşa ettiklerini ifade ettiğini hatırlattı.

CHP'li Ali Şeker, ”Oğan’ın meczup bir söylem içerisinde bunu söylediğini kabul etmek mümkün değildir. Meczup bir durumu olsaydı ülkeyi yöneten partinin karar organına üye olmaz ve onun adına sözcülük yapacak durumda olmazdı. Bu anlamda söyledikleri bilinçli yapılmış açıklamalar olarak değerlendirilmeli ve ceza kanununun 309/1. maddesinde belirtilen suçun işlenmiş olduğu kabul edilmelidir” şeklinde konuştu.

Oğan’ın, ”Cebir ve şiddet kullanarak. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs ettiğini” bildiren Şeker, ”Oğan, kurulu düzeni değiştirdiklerini ve ‘İster kabul edin, ister etmeyin’ diyerek bunu zorla yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini beyan etmiştir. Ceza kanunda düzenlenen Anayasayı ihlal suçunun neredeyse tüm, unsurları Oğan’ın itiraflarında mevcuttur” dedi.

İŞTE AYHAN OĞAN'IN O AÇIKLAMASI