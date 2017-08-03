Emekliye ayrılan Mehmet Görmez'in yeni görevi belli oldu

Geçtiğimiz günlerde emekliye ayrılan eski Diyanet işleri Başkanı Mehmet Görmez'in Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin rektörlüğüne getirileceğini öğrenildi

Hürriyet'in edindiği bilgiye göre emekliye ayrılan Mehmet Görmez'in, Meclis'te 2015 yılında kuruluş yasası çıkan Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin rektörü yapılacağı öğrenildi. Kuruluş hazırlıkları hızlanan üniversitenin kurucu rektörü olacak Görmez'in, tüm bölüm ve kadroların kurulmasıyla ilgili tek karar verici olacağı belirtiliyor.