Ana Sayfa | SİYASET 03/08/2017 08:48

Piyade Albay Davut Ala YAŞ toplantısında tuğgeneralliğe yükseldi

Davut Ala

Yüksek Askeri Şura toplantısında darbe girişimi gecesinde öldüğü sanılan Kartaltepe Kışlası Komutanı Piyade Albay Davut Ala tuğgeneralliğe yükseldi

Toplantı sonucunda albaylar, general ve amirallerin terfi dosyaları da karara bağlandı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 6 general ve amiralin bir üst rütbeye, 61 albayın ise general ve amiralliğe yükseltildiği, 8 general ve amiralin görev sürelerinin 1 yıl, 159 albayın ise görev sürelerinin iki yıl süreyle uzatıldığı belirtildi.

Tuğgeneral ve tuğamiralliğe terfi edilen 61 albay arasında en dikkat çekici isimlerden biri FETO'nün darbe girişimi sırasında darbecilerle çatışmaya giren ve öldüğü sanılan Kartaltepe Kışlası Komutanı Piyade Albay Davut Ala oldu. Ala, o gece yaşadıklarını 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'na gözyaşları içinde anlatmıştı.

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