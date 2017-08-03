Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal kimdir

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde yapılan YAŞ'ta Kara, Deniz ve Hava kuvvetlerinde komutanlar değişti. Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal oldu

Dün toplanan YAŞ'ta en büyük sürpriz Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda yaşandı. YAŞ öncesi kulislerde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na, Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele'nin getirileceği konuşuluyordu. Ancak emekli olan Oramiral Bülent Bostanoğlu'nun yerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Koramiral Adnan Özbal getirildi. 2015'te koramiralliğe terfi eden Özbal, Kösele'den daha az kıdeme sahipti. Özbal'ın Sahil Güvenlik Komutanı iken FETÖ'nün Balyoz kumpasına tepki olarak 2013'te görevinden istifa ettiği de öne sürülmüştü.