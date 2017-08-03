Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal kimdir

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde yapılan YAŞ'ta Kara, Deniz ve Hava kuvvetlerinde komutanlar değişti. Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal oldu
Dün toplanan YAŞ'ta en büyük sürpriz Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda yaşandı. YAŞ öncesi kulislerde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na, Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele'nin getirileceği konuşuluyordu. Ancak emekli olan Oramiral Bülent Bostanoğlu'nun yerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Koramiral Adnan Özbal getirildi. 2015'te koramiralliğe terfi eden Özbal, Kösele'den daha az kıdeme sahipti. Özbal'ın Sahil Güvenlik Komutanı iken FETÖ'nün Balyoz kumpasına tepki olarak 2013'te görevinden istifa ettiği de öne sürülmüştü.
Deniz Kuvvetler Komutanı Koramiral Adnan Özbal kimdir?
1958'de İstanbul'da doğan Adnan Özbal, 1976'da Deniz Lisesi'nden, 1980'de Deniz Harp Okulu'ndan teğmen rütbesiyle mezun oldu. 1980-1981'de TCG İstanbul, 1981-1983'te TCG Mareşal Fevzi Çakmak muhriplerinde Harekât Elektronik Subaylığı, 1983-1985'te TCG ŞAHİN II. Komutanlığı, 1986-1987'de TCSG-22 Komutanlığı görevlerinde bulunan Özbal, 1987-1989'da Deniz Harp Akademisi öğrenimini tamamlayarak 1989-1991'de Hücumbot Filosu Harekât Kısım Amirliği, 1991-1993'te TCG ŞAHİN Komutanlığı, 1993-1995'te Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı proje subaylığı görevlerinde bulundu. Özbal, 1995-1996'da TCG Rüzgar Komutanlığı, 1996-1999'da Napoli/İtalya'da NATO Karargahı'nda Tatbikat Proje Subaylığı, 1999-2003'te Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Plan Prensipler Başkanlığı Proje ve Mali Program Daire Başkanlığı Proje Şube Müdürlüğü, 2003-2005'te 2'nci Hücumbot Filotillası Komodorluğu, 2005-2006'da Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Lojistik Başkanlığı, 2006-2008'de Harekât Başkanlığı görevlerinde bulundu. Özbal, 2008'de tuğamiralliğe terfi etti. Sırasıyla Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanlığı, Hücumbot Filosu Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Personel Plan ve Yönetim Daire Başkanlığı görevlerini yerine getiren Özbal, 2012'de tümamiralliğe terfi etti. 2012-2013'te Deniz Harp Okulu Komutanlığı, 2013-2014'te Sahil Güvenlik Komutanlığı görevinde bulundu. 5 Ağustos 2014 tarihli atama emriyle Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı görevine getirilen Özbal, 30 Ağustos 2015'te koramiralliğe terfi etti. Özbal, 4 Ağustos 2016'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı oldu. Özbal evli ve bir çocuk babası.