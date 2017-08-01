Ana Sayfa | SİYASET 01/08/2017 13:41

HDP'li vekil Behçet Yıldırım kaza geçirdi

trafik kazası

HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım’ın içinde olduğu otomobil ile başka bir otomobil bu sabah saatlerinde çarpıştı

Bu sabah saatlerde Hatay'ın Hassa İlçesi’nde meydana gelen kazada HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım’ın içinde bulunduğu Otomobilin sürücüsü Ziya Fırat, iddiaya göre tali yoldan ana yola çıkan Süleyman Koca yönetimindeki otomobili fark edince paniğe kapıldı. Kontrolden çıkan otomobil önce refüje, ardından da diğer otomobile çarptı. Kaza sonucunda Ziya Fırat hafif yaralanırken, HDP Milletvekili Behçet Yıldırım ve diğer araç sürücüsü yara almadı.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Fırat, ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Fırat’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

 

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
Hulusi Akar

Hulusi Akar'dan Akıncı Üssü davasıyla ilgili flaş talep

FETÖ'nün geçtiğimiz yıl darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlerine ilişkin devam eden davada Hulusi Akar önemli bir talepte bulundu

cumhurbaşkanı erdoğan ve binali yıldırım

YAŞ öncesi kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı öncesinde Binali Yıldırım ile bir araya gelecek

içtüzük değişikliği

Resmi Gazete'de yayınlandı, işte TBMM İçtüzük değişikliklerinin tamamı

TBMM İçtüzüğü'nde yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayınlandı