HDP'li vekil Behçet Yıldırım kaza geçirdi

HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım’ın içinde olduğu otomobil ile başka bir otomobil bu sabah saatlerinde çarpıştı

Bu sabah saatlerde Hatay'ın Hassa İlçesi’nde meydana gelen kazada HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım’ın içinde bulunduğu Otomobilin sürücüsü Ziya Fırat, iddiaya göre tali yoldan ana yola çıkan Süleyman Koca yönetimindeki otomobili fark edince paniğe kapıldı. Kontrolden çıkan otomobil önce refüje, ardından da diğer otomobile çarptı. Kaza sonucunda Ziya Fırat hafif yaralanırken, HDP Milletvekili Behçet Yıldırım ve diğer araç sürücüsü yara almadı.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Fırat, ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Fırat’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.