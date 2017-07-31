Emekliye ayrılan Mehmet Görmez'in dilekçesi

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, aynı zamanda Diyanet İşleri’nden de sorumlu Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile görüşerek emekliliğe ayrıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı’na, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş vekalet edecek.

İşte Mehmet Görmez’in emeklilik dilekçesi:

“11.11.2010 tarihinde şahsıma tevdi edilen Diyanet İşleri Başkanlığı görevimi bugüne kadar kurumun ve Din-i Mübin-i İslam’ın vakarına uygun tarzda ifa etmenin gayreti içinde oldum. Bundan sonraki süreçte ilmi hayata dönerek bu alanda milletimize, dinimize ve İslam âlemine hizmet etmenin daha isabetli olacağını düşündüğümden görevden affımı ve emekliliğe sevk edilmemi takdir ve tensiplerinize saygılarımla arz ederim.”