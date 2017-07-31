CHP'den flaş karar Adalet Kurultayı düzenlenecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan yaptığı açıklamada 26-30 Ağustos tarihleri arasında Çanakkale'de "Adalet Kurultayı" düzenleyeceklerini duyurdu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Bülent Tezcan, ‘Adalet Yürüyüşü’nün ardından toplumun her kesiminden çok önemli çağrılar geldi. Bütün toplum kesimlerinin adaleti tartışacağı bir kurultay talebi geldi Türkiye'den. Bütün adaletsizliklerin tartışılacağı bir kurultaya ihtiyaç var dendi ve o nedenle, 26-30 Ağustos tarihleri arasında Çanakkale'de 5 günlük bir adalet kurultayı yapacağız…Bu kurultayda, toplumun her kesimi bütün boyutlarıyla Türkiye’de yaşanan adaletsizlikleri ve çıkış yollarını konuşacak. Peki neden kurultay? Çünkü, tarihimizde atalarımız bütün büyük devlet meselelerini ve toplumsal sorunları kurultayla çözmüşler. Halk ve millet olarak bir araya gelmişler ve meseleleri çözmüşler. Adalet gibi temel mesele ancak ve ancak tarihi birikimimize uygun olarak adalet kurultayıyla mümkün olabilir dendi ve bizim tarafımızdan bunun uygulanması zaruri olarak görüldü…” açıklamasında bulundu.