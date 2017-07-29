Ana Sayfa | SİYASET 29/07/2017 18:52

HDP'li vekil Besime Konca hakkında karar verildi

Besime Konca

Hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçundan açılan davada 2,5 yıl hapis cezası onanan HDP Siirt Milletvekili Besime Konca'nın tahliye edilmesine karar verildi

2,5 yıl hapis cezası onanan Konca'nın avukatları tahliyesine yönelik başvuruda bulundu. Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesine yapılan başvuruda avukatları Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen KCK ana davasında yargılanan müvekkillerinin 5 yıl tutuklu kalmasını gerekçe gösterdi.  Kararı değerlendiren mahkeme, Konca'nın Diyarbakır'daki davada tutuklu bulunduğu süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Kararın ardından Konca, hükümlü bulunduğu Kandıra 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan çıktı.  KCK ana davası kapsamında dosyaları ayrılan HDP Siirt Milletvekili Besime Konca'nın da aralarında bulunduğu 8 milletvekilinin Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılamaları sürüyor. 

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