Ana Sayfa | SİYASET 28/07/2017 17:23

Abdullah Gül'den Cumhuriyet gazetesi davasına yönelik açıklama

abdullah gül

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhuriyet Gazetesi çalışanlarının yargılandığı davaya ilişkin açıklama yaptı

Cumhuriyet Gazetesi’nin tutuklu yöneticileri ve yazarlarının yargılandığı davaya ilişkin basın mensuplarının sorduğu bir soru üzerine Abdullah Gül şu açıklamada bulundu:

“Gazetecilerin her zaman tutuksuz yargılanmasının doğru olduğunu söylemişimdir. Şimdi de gazetecilerin tutuksuz yargılanmasının daha doğru olacağını düşünüyorum. Şüphesiz mahkeme kendi kanaatine göre kararını verecektir. Ancak Türkiye’de hükümeti içeride ve dışarıda rahatlatacak bir unsur olur diye düşünüyorum.” Abdullah Gül, açıklamaların ardından vatandaşların ilgisi arasında camiden ayrıldı. 

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