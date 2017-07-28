Ana Sayfa | SİYASET 28/07/2017 13:27

HDP'li vekil Ertuğrul Kürkçü hakkında flaş karar

Ertuğrul Kürkçü

HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü hakkında 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü hakkında hazırlanan 74 sayfalık iddianame, 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. İddianamede, HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından 9,5 yıldan 23 yıla kadar hapis cezasıyla mahkumiyeti halinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesine karar verilmesi isteniyor.

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