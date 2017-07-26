Ana Sayfa | SİYASET 26/07/2017 13:09

CHP lideri Kılıçdaroğlu Meral Akşener'in yeni parti çalışmaları için ne dedi

kemal kılıçdaroğlu

Oğlu Kerem Kılıçdaroğlu'na röportaj veren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'in yeni parti kurma çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener'in yeni parti kurma çalışmalarına ilişkin soruya CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Şöyle düşünmek lazım; demokratik parlamenter sistemi savunan ve bu bağlamda oy alacak bir siyasi yapılanma Türkiye’nin geleceği açısından iyi bir yapılanmadır. Başkanlık sistemini savunanlar ve ona destek verenler oylarının yönünü değiştirip Meral Hanım’a doğru bir eğilime girerlerse bundan, parti demiyorum, Türkiye kazançlı çıkar. Başkanlık modelini Türkiye bağlamında düşünmek lazım. Milletvekilliği bağlamında Meral Hanım ayrı bir siyasi yapılanmaya gider ve parti kurarsa bunu bugünden yorumlamak çok doğru değil. Çünkü nasıl bir kadroyla kurulacak, kuruluş amaçları ne? Bunun görülmesi lazım." yanıtını verdi.

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