Ana Sayfa | SİYASET 25/07/2017 13:18

MHP lideri Bahçeli'den yeni parti açıklaması

devlet bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'li muhalif isimlerin yer alacağı yeni parti girişimine ilişkin açıklama yaptı

MHP lideri Bahçeli basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bizde sabır çok. Kasım ayına kadar da sabırla takip ederiz. Allah hayırlı uğurlu etsin" ifadesine yer verdi.

Bahçeli basın mensuplarının yeni giyim tarzına ilişkin soruya da: "Sosyal medyada kıyafetimizle ilgili bir durumumuz çok yer aldı. Biz kıyafete önem veren bir kişiyiz. Değerlin bir bilim insanının çok güzel bir sözü vardır, 'Bir topluma kıyafetinizle giriniz şahsiyetinizle çıkınız.'' yanıtını verdi.

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