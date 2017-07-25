Hükümette kabine revizyonu sonrası yeni görev dağılımı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yeni görev alanları ile bunlara bağlı kurum ve kuruluşları açıkladı

Bakan Bozdağ, geçtiğimiz haftaki kabine revizyonundan beri gerçekleştirilen ilk Bakanlar Kurulu toplantısında hangi kurumların kimin sorumluluk alanına teslim edildiğini kamuoyuyla paylaştı. Buna göre Milli Güvenlik Kurulu, Milli İstihbarat Teşkilatı, Toplu Konut İdaresi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve Türkiye Varlık Fonu başbakanlığa bağlı olarak çalışacak.

Hükümet sözcülüğü, TBMM, Danıştay ile ilişkiler, Diyanet İşleri Başkanlığı, TRT, Anadolu Ajansı ile ilgili konular Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ tarafından idare edilecek.

Ekonomi Koordinasyonu Mehmet Şimşek'te

Ekonomi Koordinasyonu ve Bankalar Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in sorumluluk alanına verilirken, MGK kararlarının takibi reformların ve yatırımların koordinasyonu Başbakan Yardımcısı Fikri Işık tarafından yerine getirilecek. Işık ayrıca, Radyo Televizyon Üst Kurulu, Atatürk Dil ve Tarih Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan da sorumlu olacak.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Kıbrıs İşleri Koordinasyonu, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi ve ayrıca Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Yatırım Ajansı ile ilgili çalışmaları yürütecek.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Medeniyetler İttifakı Projesi, Yüzüncü Yıl Anmaları ile ilgili hazırlıklar üzerinde çalışacak. Çavuşoğlu ek olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü ve Türk İşbirliği Kalkınma Ajansı'ndan sorumlu olacak.

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe