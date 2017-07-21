Ana Sayfa | SİYASET 21/07/2017 17:31

HDP Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın milletvekilliği düşürülecek

Faysal Sarıyıldız

Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın milletvekilliğinin düşürülmesini oyladı. Oylama çoğunluğuyla talep kabul edildi

Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu karma komisyonunda 5 birleşime katılmadığı gerekçesiyle HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin görüşüldü

OY ÇOĞUNLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Faysal Sarıyıldız'ın savunmasının okutulmasının ardından HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder konuştu. Faysal Sarıyıldız'ın milletvekilliğinin düşürülmesi komisyonda oy çokluğuyla kabul edildi. Meclis Genel Kurulu'na gönderilen Sarıyıldız'ın milletvekilliğinin düşürülmesi kararı burada yapılacak gizli oylamayla netleşecek.

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