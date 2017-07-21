HDP Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın milletvekilliği düşürülecek

Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın milletvekilliğinin düşürülmesini oyladı. Oylama çoğunluğuyla talep kabul edildi
Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu karma komisyonunda 5 birleşime katılmadığı gerekçesiyle HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin görüşüldü
OY ÇOĞUNLUĞUYLA KABUL EDİLDİ
Faysal Sarıyıldız'ın savunmasının okutulmasının ardından HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder konuştu. Faysal Sarıyıldız'ın milletvekilliğinin düşürülmesi komisyonda oy çokluğuyla kabul edildi. Meclis Genel Kurulu'na gönderilen Sarıyıldız'ın milletvekilliğinin düşürülmesi kararı burada yapılacak gizli oylamayla netleşecek.