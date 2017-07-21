Ana Sayfa | SİYASET 21/07/2017 15:50

Başbakan Yıldırım Almanya'ya çözüm konusunda çağrı yaptı

binali yıldırım

Başbakan Binali Yıldırım, son günlerde Almanya ile Türkiye arasında yaşanan krize ilişkin açıklama yaptı

Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazı çıkışında açıklama yaptı ve, "Ben Alman yetkililere buradan sesleniyorum. Daha sakin, daha teenniyle hareket edelim." diyen Yıldırım, "Aramızdaki bütün meseleleri biz konuşarak, görüşerek çözebileceğimize inanıyoruz.Hükümetimiz Almanya'yı stratejik ortak olarak görmeye devam ediyor. Zaman zaman iç siyasetten kaynaklanan mülahazalarla ilişkilerde gerginleşme olabiliyor. Benim buradan çağrım, teenni ile hareket etmektir. İlişkilerin zarar görmesinin Almanya'ya da yararı yok Türkiye'ye de yararı yok. Dünkü açıklamalarda, efendim Türkiye'deki 68 Alman menşeli şirkete soruşturma başlatılmış. Bu, külliyen yalandır. Böyle bir şey yok.O şirketler Alman sahipli olmakla beraber birer Türk şirketidir. Kimisinin yarım asırdan beri geçmişi vardır. Burada isim vermek istemiyorum ama o şirketlerden birinin ismini vatandaş duyduğunda hiç Alman şirketi olarak düşünmez, Türk şirketi olarak düşünür. O bakımdan burada iş yapan yatırımcıları tedirginliğe itecek bu tür açıklamalardan uzak durulması lazım. İşin esası çok net. Herhangi bir araştırma, soruşturma yok. Türkiye güvenli bir ülkedir. Almanya ne kadar güvenliyse Türkiye de o kadar güvenlidir." ifadelerine yer verdi.

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