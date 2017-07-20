Ana Sayfa | SİYASET 20/07/2017 19:09

CHP'li Mehmet Tüm, 'Nuriye ve Semih için acilen gereğini yapın'

Mehmet Tüm

CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özçakça için Meclis’te açıklama yaptı

Tutuklanan eğitimciler Gülmen ve Özakça'nın 133 gündür açlık grevinde olduğunu anımsatan Tüm, bu kişilerin açlık grevinde artık çok kritik bir eşiğe geldiklerini söyledi.Gülmen ve Özakça'nın fotoğrafının yer aldığı tişört giyen Mehmet Tüm, "Nuriye ve Semih'in amacı ölmek değil. Onlar sadece özgürlüklerini ve işlerini geri istiyorlar. Bu işin siyaseti olmaz. Ölümlerden kazanç olmaz. İnsanların göz göre göre ölmesine seyirci kalmak bir insanlık suçudur. Nuriye ve Semih'in, adaletsizliğe karşı direnişine sessiz kalmamalıyız. Buradan Cumhurbaşkanı'na, Başbakan'a, Adalet Bakanı'na ve diğer yetkililerin vicdanlarına ve sağduyularına sesleniyorum. Nuriye ve Semih hayatlarını kaybetmeden bu açlık grevinin sonlandırılması için acilen gereğini yapın. Bize onların ne fotoğrafları, ne de gülüşleri miras kalmasın" diye konuştu.

Olağanüstü Hal'in (OHAL) yeniden uzatıldığına değinen Mehmet Tüm, Türkiye'nin 20 Temmuz'dan beri olağanüstü halin artık olağan hale getirildiği bir ülke durumuna taşındığını ve 80 milyonun kaderinin OHAL ile belirlenmek istendiğini savundu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu tarafından atılan, Fetullah Gülen ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yan yana gösteren montajlı twitter mesajına ilişkin değerlendirmesi sorulan Tüm, "Bu bir sahtekarlık" ifadesini kullandı. 

Tüm, "FETÖ'yle kimlerin iş birliği yaptığını, kimlerin kol kola girdiğini, hangi bakanların, milletvekillerinin ABD'ye gidip FETÖ'nün elini öptüğünü, kimlerin ticaret yaptığını, siyaseten kimlerin ortaklaşa iş yaptıklarını dünya biliyor. Bizler de biliyoruz. Bu çamur bize bulaşmaz" dedi.

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