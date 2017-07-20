Ana Sayfa | SİYASET 20/07/2017 19:07

HDP'li vekil Mizgin Irgat gözaltında

Mizgin Irgat

HDP Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat bir mitingde Valiliğin izni olmadığı halde açıklama yapması nedeniyle gözaltına alındı

Bitlis Milletvekili Irgat'ın 2015 yılında İzmir'de yapılmak istenen HDP mitingine Valiliğin izin vermemesi üzerine yaptığı bir konuşma nedeniyle hakkında 'Suç ve Suçluyu Övme' suçundan dava açıldığı ve davanın görülen duruşmasına katılmadığı için de hakkında yakalama kararı bulunduğu belirtildi. Irgat'ın bu nedenle bugün öğlen saatlerinde Bitlis'in Tatvan ilçesinde gözaltına alındığı ve adliyeye sevk edileceği belirtildi. 

 
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