Bakan Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya çok sert tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, son dönemde Türkiye ile Almanya arasında gerilen ilişkilere dair açıklama yaptı

Mevlüt Çavuşoğlu'nın konuşmasından satır başları şöyle;

"Son dönemde ilişkilerimizde ciddi gerginlikler yaşanıyor. Türkiye Cumhuriyeti olarak teröre karşı ciddi mücadele veriyoruz. PKK, PYD, YPG, DAEŞ hepsi ile mücadele ediyoruz. Terörle mücadele de hiçbir şekilde taviz vermemiz mümkün değil. Ancak bu iki örgütü sığındığı ana ülke dost bildiğimiz Almanya olmuştur.

Casusluk ile tutuklanan Alman vatandaşlarının bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyor. Yani Türk yargısını hiçe sayan bir tavır sergiliyor. Hala yargı süreci devam ediyor. Biz söyleyince yargı tarafsız bize gelince derhal çıkartın. Bunu kabul etmiyoruz, doğru bulmuyoruz. Bunu karşılığında seyahat uyarısı yapılıyor. Bu konuları halen dostum diyen Gabriel ile Mart ayında görüştüm. 'Kesinlikle tehditte bulunamayız' dedi.

Türkiye'ye yönelik bu tür tehditleri olgun bir devlete yakıştıramıyoruz. Esasen Berlin Türkiye'yi en iyi bilen bir devlettir. Türkiye devletinin hiçbir şantaja boyun eğmediğini en iyi Almanya bilir. Bu tehditlerin Türkiye'de karşılık bulmayacağını bilmeleri gerekir. Sorun varsa konuşuruz bazen anlaşırız, bazen anlaşamayız. Yargımızın gereğini yapacağı konusunda kimseye söz söyletmeyiz. Bunun karşılığını biliriz. Bakan Gabriel'in yaptığı hırçın açıklamalar iki ülkenin dostluğuna sığmaz.

Ulusal güvenliğimizi ve geleceğimizi kısa vadeli çıkar ve politikalara feda etmeyiz. Bu sorunu aşmak gerek diye düşünüyoruz. Almanya Dışişleri Bakanı'nın yaptığı açıklama Almanya Türkiye ilişkilerine sığmamıştır.

Biz sürekli temas halindeyiz. İsteyince birbirimize telefon açıyoruz. SMS yoluyla da görüşüyoruz. Defalarca iletişim kurduk. Kendisi Türkiye'ye geldi gayet faydalı bir görüşmeydi. Samimiyetle açıkça konuştuk."