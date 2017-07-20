Leyla Zana'nın milletvekilliği düşürülecek mi

HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın milletvekilliğinin düşürülmesi talep edildi
TBMM Başkanlık Divanı, Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin talebini Meclis Karma Komisyonu'na iletti.
Ayrıntılar birazdan..
TBMM Başkanlık Divanı, Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin talebini Meclis Karma Komisyonu'na iletti.
Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu görevini Mehmet Müezzinoğlu'ndan devraldı
Maslak Acıbadem Hastanesi'de tedavi gören sanatçı Harun Kolçak dün akşam verdiği yaşam savaşını haybetti
Başbakan Yıldırım'ın yeni kabineyi açıklamasının ardından kabine dışı kalan AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş ilk kez konuştu