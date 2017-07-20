Ana Sayfa | SİYASET 20/07/2017 14:04

Leyla Zana'nın milletvekilliği düşürülecek mi

Leyla Zana

HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın milletvekilliğinin düşürülmesi talep edildi

TBMM Başkanlık Divanı, Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin talebini Meclis Karma Komisyonu'na iletti.

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