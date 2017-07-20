Harun Kolçak kimdir Harun Kolçak'ın sanat hayatı

Maslak Acıbadem Hastanesi'de tedavi gören sanatçı Harun Kolçak dün akşam verdiği yaşam savaşını haybetti

İstanbul'daki Maslak Acıbadem Hastanesi'de kanser tedavisi gören Kolçak Çarşamba akşamı saat 23.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Sanatçının doktoru Prof Dr Oktar Asoğlu, Kolçak'ın prostat kanserine bağlı böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Kolçak'ın bağlı bulunduğu yapım şirketi Arpej Müziğin sahibi Umut Kuzey de, sanatçının son olarak böbrek yetmezliği şikayetlerinin başladığını anlattı.

'62 yaşında son bir yılını star gibi yaşadı'

Hastane önünde yaptığı açıklamada Umut Kuzey, "Çok değerli bir müzisyen, çok değerli bir sanatçı... Tanıdığıma çok mutlu olduğum bir insanı kaybettim. Uzun zamandır mücadele ettiği prostat kanserinin vücudunda oluşturduğu tahribat yavaş yavaş onu bitirmeye başlamıştı. Acı çekiyordu. Bugün son olarak böbreklerinde bir yetmezlik başlamıştı" dedi.Kolçak'ın son bir senedir kansere karşı yoğun bir mücadele verdiğini söyleyen Kuzey, sözlerine şöyle devam etti:

"Konserler verdi ama mümkün olduğunca az tutmaya çalışıyorduk. Sahnede o kadar mutlu oluyordu ki, 62 yaşında son bir yılını star gibi yaşadı."

Harun Kolçak kimdir?

1955'te İstanbul'da dünyaya gelen Harun Kolçak, sinema sanatçısı Eşref Kolçak'ın oğlu.

Babası sayesinde sanatla iç içe büyüyen sanatçı, küçük yaşlarda müzikle tanıştı.

Müzik yaşantısına, Erkin Koray ile çalışarak başlayan Kolçak, Onno Tunç Orkestrası'nda 7 yıl bas gitaristlik, vokalistlik ve solistlik yaptı.

70'li yıllarda caz müziğe yönelen Kolçak, Aydın Esen, Neşet Ruacan-Nükhet Ruacan ve Erol Pekcan gibi ünlülerle çalıştı.En büyük çıkışı, Onno Tunç ile 1991'de ortak yaptıkları "Gir Kanıma" isimli albümle yakaladı.

Tunç'un vefatının ardından İskender Paydaş ile "En Büyük Aşk", "Derman Olayım", "İnsan Gülerken Ağlar" gibi birçok parçada beraber çalıştı. Kolçak, "Korkuyorum", "Dualarım Yoluna" ve "Yanımda Kal" gibi unutulmaz şarkılara da imza attı.

2012'de "Yeniden Doğuyorum" adlı solo albümü çıkardı. 2013 yılında Can Güney, Yusuf Tunceli ve Orkun Gezer'le beraber Harun Kolçak& Rock Off isimli grubu kurdu.

Kolçak'ın, uluslararası festivaller ve yarışmalarda kazandığı birçok ödül bulunuyor. Ünlü sanatçı, 1996'da Litvanya'da 13 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen "Müzikos Festivalis Nerinos Vasara 96" yarışmasında "En İyi İkinci Şarkıcı" seçildi.2014 yılında prostat kanseri teşhisi nedeniyle ameliyat geçirdi. 2016 yılında hastalığı yeniden nükseden Kolçak bir süredir tedavi görüyordu.