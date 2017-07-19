Yeni kabine açıklandı Tuğrul Türkeş'e koltuk yok

Bugün yeni kabine açıklandı. Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in koltuğunu kaybettiği öğrenildi

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten sonra yeni kabineyi açıkladı. Kabinede bazı bakanların görev yeri değişirken bazı bakanlar ise koltuk kaybetti. Yeni kabinede Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş’e yer verilmedi. 28 Ağustos 2015 tarihindeki seçim hükümetine MHP’li vekil kontenjanından giren ve ardından AKP saflarına geçtikten sonra açıklanan kabinelerde Başbakan Yardımcısı olarak görevlendirilen Tuğrul Türkeş, yaklaşık 2 yılın ardından bu koltuğunu kaybetmiş oldu.