Yeni Adalet Bakanı Abdulhamid Gül kimdir

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yerine AKP Gaziantep Milletvekili Abdulhamid Gül getirildi

Abdulhamit Gül, 12 Mart 1977 tarihinde Gaziantep’in Nizip ilçesinde doğdu.Baba adı Cemil, anne adı Saliha’dır. İlk öğrenimini Cumhuriyet İlkokulu'nda tamamladı.Lise eğitimini Nizip ve Oğuzeli İmam Hatip Liselerinde sürdürdü, Nizip İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Lise yıllarından itibaren çeşitli STK'ların gençlik kollarında aktif olarak yer aldı. Yükseköğrenimini ise Ankara Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Siyasi ve güncel konularda yazı çalışmaları da bulunan Gül'ün; Millî Gazete, Star Gazetesi, Gençlik Dergisi, Edebiyat Ortamı Dergilerinde makaleleri, denemeleri yayınlandı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının gençlik kollarında aktif olarak yer aldı.

Millî Gençlik Vakfı Üniversitelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.Refah ve Fazilet Partilerinde Ankara İl Gençlik Kolları'nda Yönetim Kurulu üyesi olarak görev aldı.2001-2003 arasında Saadet Partisi’nin genel başkan yardımcılığını yaptı.2003-2010 yıllarında Saadet Partisi genel idare kurulu üyesi oldu.Kasım 2010 – 22 Eylül 2012 yılları arasında Has Parti Kurucular Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.HAS Parti Ankara İl Başkanlığı ve Genel İdare Kurulu üyeliği görevlerini yürütmekteyken Hukuki Araştırmalar Derneği üyesi oldu.Daha sonra HAS Parti ile AKP’nin birleşmesi üzerine Abdulhamit Gül, 30 Eylül 2012 tarihinde yapılan AKP 4. Olağan Kongresinde MKYK üyesi seçildi.7 Aralık 2012 tarihinde ise Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.14 Nisan 2014 tarihinde AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine getirildi.Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri’nde Gaziantep milletvekili oldu.AKP’nin 13 Eylül’de yaptığı MKYK toplantısından sonra Genel Sekreteri oldu.Abdulhamit Gül evli ve üç çocuk babasıdır.