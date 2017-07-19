Ana Sayfa | SİYASET 19/07/2017 14:46

65. Hükümette yapılan değişiklikleri Başbakan Yıldırım açıkladı

yeni kabine

Başbakan Binali Yıldırım, yaptığı açıklama ile Bakanlar Kurulunda bazı değişikliğe gidildiğini duyurdu

Yapılan değişikliklerle yeni kabine şu şekilde oluştu:

Başbakan Yardımcıları: Bekir Bozdağ, Mehmet Şimşek, Fikri Işık, Recep Akdağ, Hakan Çavuşoğlu

Adalet Bakanı: Abdulhamit Gül 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı: Fatma Betül Sayan Kaya

Avrupa Birliği Bakanı: Ömer Çelik

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Faruk Özlü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Jülide Sarıeroğlu 

Çevre ve Şehircilik Bakanı: Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu

Ekonomi Bakanı: Nihat Zeybekci

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Berat Albayrak

Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı: Ahmet Eşref Fakıbaba

Gümrük ve Ticaret Bakanı: Bülent Tüfenkci

İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu 

Kalkınma Bakanı: Lütfi Elvan

Kültür ve Turizm Bakanı: Numan Kurtulmuş 

Maliye Bakanı: Naci Ağbal

Milli Eğitim Bakanı: İsmet Yılmaz

Milli Savunma Bakanı: Nurettin Canikli

Orman ve Su İşleri Bakanı: Veysel Eroğlu

Sağlık Bakanı: Ahmet Demircan

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı: Ahmet Arslan

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