Karar çıktı, Sinan Oğan MHP'den ihraç edildi

MHP Merkez Disiplin Kurulunun Sinan Oğan'ı parti üyeliğinden ihraç edilmesine ilişkin açtığı davada karar Oğan'ın aleyhine yönelik sonuçlandı

MHP'nin avukatı Yücel Bulut, karara ilişkin yaptığı yazılı açıklamad, "Söz konusu mahkeme kararı doğrultusunda adı geçenin Milliyetçi Hareket Partisi ile ilgisi ve irtibatı son bulmuştur." açıklamasında bulundu.

Sinan Oğan'ın avukatı Kürşat Ergün de kararın hukuka uygun olmadığını savunarak, ihraç kararının iptali için yeterli sebeplerin bulunduğunu iddia etti.Ergün, bu nedenle, ilgili mevzuat gereği yasal yollara başvuracaklarını kaydetti.MHP Merkez Disiplin Kurulunun Sinan Ogan'ı parti üyeliğinden ihraç edilmesine ilişkin açtığı davada karar Ogan'ın aleyhine yönelik sonuçlandı