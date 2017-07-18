CHP lideri Kılıçdaroğlu, 'Dünyanın en barışçıl eylemini gerçekleştirdik'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin bugünkü grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu

İşte CHP liderinin toplantıda yaptığı açıklamalarından satır başları:

"Gümüşhane’de doğan Necmettin kardeşimiz Şanlıurfa Siverek’e öğretmen olarak atandı. Henüz genç bir öğretmendi yolun başındaydı. Aşık Veysel der ya uzun ince bir yol… Bu öğretmen kardeşimiz uzun ince bir olun henüz başındaydı. Gittiği köye heyecan götürdü. O sadece öğretmen değil bir kahramandı.

Ve o kahramanımız PKK terör örgütü tarafından katledildi. Tunceli İl başkanımız hepimizin duygularına tercüman olan bir konuşma yaptı. Teröre nasıl lanet okumayız. Terörü destekleyenlere nasıl lanet okumayız. O öğretmenin şahsında bütün eğitimci kardeşlerimizin başı sağ olsun. Siz bedel ödüyorsunuz çocuklarımız evlatlarımız için. Babayı aradım konuştum. Evlat acısı yüreğini yakıyor. Ama sonuçta geldiğimiz nokta şu: Bu kardeşimiz hepimizin onuru hepimizin gurudur. İnsan üstü çabayla terörle mücadele eden güvenlik güçlerimiz var. Her gün şehitlerimiz geliyor. Terörü lanetliyoruz. Kim yaparsa yapsın PKK’yı da FETÖ’yü de DHKP-C’yi de el Nusra’yı da lanetliyoruz. Kim yaparsa yapsın. Kim terörü destekliyorsa kim Habur’da çadır mahkemeleri kuruyorsa hepsine lanet olsun diyoruz. Kim terör örgütüyle masaya oturuyorsa kim valilere talimat verip bu PKK’lılara dokunmayın diyorsa hepsine lanet okuyoruz.

Dünyanın en barışçıl eylemini gerçekleştirmenin huzuru içindeyim. Katılan herkese teşekkür ederim. Bu yürüyüşü bu ülkenin hak arayan huzur arayan bu ülkenin mazlumları içini yaptık.Bu yürüyüşü dosyası kapatılan Muhsin Yazıcıoğlu için yaptık. Bu yürüyüşü emeklilikte yaşa takılanlar için yaptık. Bu yürüyüşü hapisteki milletvekilleri için yaptık. Bu yürüyüşü taşeron işçiler için yaptık. Bu yürüyüşü FETÖ’nün darbe girişimine karşı canını veren 249 şehidimiz ve gaziler için yaptık. Bu yürüyüşü şehitler ve gaziler arasında ayrım yapılmasın. Ayrım yapan vatan hainidir demek için yaptık. Bu yürüyüşü gayri meşru ilan ettiğimiz anayasanın dünyaya tanıtılması için yaptık. Bu yürüyüşü liyakat sistemi tekrar Türkiye’ye gelsin diye yaptık. Bu yürüyüşü soruları çalınan KPSS ve diğer sınav mağdurları için yaptık. Bu yürüyüşü can ve mal güvenliği olmayan iş dünyası için yaptık. Bu yürüyüşü FETÖ’nün siyasi ayağı ortaya çıksın diye yaptık.

Yağmurda güneşte siste yürüdüm. Niçin yürüdüm? Adalet için yürüdüm. Yeryüzüne gönderilen bütün peygamberler adalet için yürümüştür. Biz de onların izinde yürüdük. Ülkeyi yöneten dedi ki “adalet sokakta aranmaz. E sokakta demokrasi aranıyor. Adalet olmazsa devlet mi olur? Neden milyonlar yürüdü meydanlara geldi? Adalete susamış bir toplumun görüntüsüdür o… Bu ülkede adalet var diyemiyorlar."